Polizeipräsidium Tuttlingen / Wohnhausbrand in ...

(Villingendorf) Wohnhausbrand in der Brunnenstraße- Hausbewohner leblos geborgen

Villingendorf - Am Mittwochmittag, kurz vor 14 Uhr, ist in einem Wohngebäude in der Brunnenstraße ein Brand ausgebrochen. In dem Gebäude befanden sich zur Brandzeit zwei Menschen. Während sich ein 57-jähriger Bewohner rechtzeitig aus dem Haus retten konnte, kam für einen 77-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Bei der Brandbekämpfung wurden zwei Wehrleute leicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da das Haus nicht mehr bewohnbar ist, wird der 57-Jährige Bewohner vorerst in einer Behelfsunterkunft untergebracht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

