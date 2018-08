Polizeipräsidium Tuttlingen / Wohnwagen ...

(Oberndorf am Neckar) Wohnwagen aufgebrochen - mehrere hundert Euro Sachschaden

Oberndorf am Neckar - Am Mittwoch haben im Zeitraum von 22 Uhr bis 22.50 Uhr bislang unbekannte Täter einen Wohnwagen in der Austraße auf dem Parkplatz "Dollau" aufgebrochen. Die Unbekannten hebelten die Türe des "Hobby Premium" Wohnwagens auf und durchsuchten im Anschluss alle Schränke. Daraufhin entwendeten sie einen Laptop, sowie ein Tablet (beide von der Marke Acer). Aus einer Geldkassette entnahmen die Gauner noch Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern bitte an das Polizeirevier Oberndorf unter der Rufnummer 07423-8101-0.

