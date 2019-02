Polizeipräsidium Tuttlingen / Wohnwagen gesprengt

(Fluorn-Winzeln) Wohnwagen gesprengt

Fluorn-Winzeln - Unbekannte Täter haben am späten Samstagabend einen außerhalb von Fluorn stehenden Wohnwagen gesprengt.

Den Tätern gelang es, von außen ein bisher unbekanntes Sprengmittel in den bei einem Schopf im Gewann Langer Berg stehenden Wohnwagen zu befördern. Sie brachten das Laborat zur Detonation, wobei der Innenbereich des Wohnwagens vollständig zerstört und die Hülle vom Druck förmlich aufgeblasen wurde. Die Sprengkraft war so groß, dass es Teile der Einrichtung wie Projektile ins Freie schleuderte. Der Wohnwagen ist völlig zerstört. Der Schaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Menschen waren nicht in Gefahr.

Die Kriminalpliztei hat Ermittlungen aufgenommen, die zur Zeit noch andauern. Einen Zusammenhang mit der Sprengung eines Kleidercontainers Ende Januar im Zwerenweg schließen die Ermittler nicht aus.

