Polizeipräsidium Tuttlingen / Zehnjähriger ...

(Bad Dürrheim) Zehnjähriger Radfahrer streift PKW und stürzt

Bad Dürrheim - Am Dienstagmorgen hat ein zehnjähriger Junge in der Willmannstraße mit seinem Fahrrad einen entgegenkommenden PKW gestreift. Bei dem anschließenden Sturz verletzte er sich kleicht.

Gegen 8.20 Uhr fuhr der Schüler auf dem linken Gehweg vom Kreisverkehr Adlerplatz herkommend in Richtung Lindenplatz. In der Linkskurve am Lindenplatz (Fahrtrichtung Willmannstraße) fuhr er vermutlich zu schnell, wurde nach rechts über den Gehweg hinausgetragen und streifte dann mit seiner Lenkstange einen entgegenkommenden Ford. Der Junge stürzte und verletzte sich. Mit leichten Verletzungen kam er ins Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt etwa 500 Euro beziffert.

