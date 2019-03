Polizeipräsidium Tuttlingen / Zeugen nach ...

(Baiersbronn) Zeugen nach Unfallflucht in der Sankenbachstraße gesucht

Baiersbronn - Nach einer Unfallflucht in der Sankenbachstraße am Sonntag im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 21.20 Uhr, werden Zeugen gesucht.

Im genannten Zeitraum parkte der Geschädigte seinen Daimler-Benz ordnungsgemäß am rechten Straßenrand. Vermutlich streifte ein weißes Auto, aus Fahrtrichtung Wildgehege kommend, beim Vorbeifahren den Daimler an der vorderen, linken Fahrzeugtüre. Ohne seinen Pflichten nachzukommen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto des Geschädigten entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Freudenstadt (Tel. 07441 536-310) entgegen.

