Polizeipräsidium Tuttlingen / Zu schnell ...

(Hüfingen-Behla, B 27) Zu schnell unterwegs und mit anderem Auto zusammengeprallt - 10.000 Euro Schaden

Hüfingen-Behla, B 27 - Vermutlich infolge einer an die örtlichen Verhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit eines 19-jährigen Audi-Fahrers ist es am Freitagmorgen, gegen 07.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der neuen Anschlussstelle der Bundesstraße 27 bei Behla gekommen. Der junge Audi-Fahrer benutzte bei Behla die neu angelegte Abfahrt der B 27, kam dabei auf den Gegenfahrstreifen und prallte mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden Opel eines 54-Jährigen zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

