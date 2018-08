Polizeipräsidium Tuttlingen / Zu spät reagiert - ...

(VS-Villingen) Zu spät reagiert - Auffahrunfall fordert rund 6000 Euro

VS-Villingen - Zu einem Auffahrunfall mit rund 6000 Euro Sachschaden ist es am Mittwochmorgen, gegen 08.30 Uhr, an der Kreuzung der Peterzeller Straße mit der Kirnacher Straße gekommen. Ein Fahrer eines Ford Transit Transporters wollte an der Kreuzung von der Peterzeller Straße nach links auf die Kirnacher Straße abbiegen und würgte dabei das Fahrzeug ab. Eine nachfolgende 45-jährige Mercedes-Fahrerin reagierte zu spät und prallte mit ihrer A-Klasse in das Heck des Transporters. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/