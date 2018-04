Polizeipräsidium Tuttlingen / Zu wenig Abstand zum ...

(Dauchingen) Zu wenig Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gehalten - Motorradfahrer verletzte sich bei Auffahrunfall

Dauchingen - Bei einem Auffahrunfall in der Deißlinger Straße hat sich ein Motorradfahrer am Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, leicht verletzt. Der Biker war mit einer Yamaha hinter einem Ford Pick-Up auf der Deißlinger Straße unterwegs, als der Fahrer des Fords verkehrsbedingt abbremsen musste. Infolge eines zu geringen Sicherheitsabstandes konnte der 19-jährige Biker nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in das Heck des haltenden Pick-Ups. Bei einem folgenden Sturz zog sich der 19-Jährige leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.

