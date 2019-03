Polizeipräsidium Tuttlingen / Zubereitetes ...

(Donaueschingen) Zubereitetes Baguette löst Brandmeldeanlage in der Küche eines ehemaligen Gastronomiebetriebes aus und verursacht Feuerwehreinsatz

Donaueschingen - Ein während Umbauarbeiten zubereitetes Baguette in der Küche eines ehemaligen Gastronomiebetriebes hat am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz in der Hagelrainstraße geführt. Möglicherweise kam es auch aufgrund eines technischen Defekts der Brandmeldeanlage zum Auslösen des Alarms in der derzeit im Umbau befindlichen Gaststätte. Zu einem Feuer war es nicht gekommen. Die unter der Leitung von Philippe de Surmont anrückende Feuerwehr Donaueschingen stellte schnell fest, dass es sich nicht um einen Ernstfall handelte.

