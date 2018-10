Polizeipräsidium Tuttlingen / - Zündler an der ...

(Baiersbronn) - Zündler an der Bahnhofsgaststätte

Baiersbronn - Am Montagabend gegen 18:20 Uhr zündete ein bisher unbekannter Täter bei einer Gaststätte in der Freudenstädter Straße eine Bambusmatte in Brand.

Die Matte war als Dekoration um einen Holzpfosten gewickelt. Glücklicherweise wurde das Feuer schnell entdeckt und konnte noch mit Wasser und Feuerlöscher erfolgreich bekämpft werden. Der Sachschaden beträgt ca. 20EUR. Der Polizeiposten Baiersbronn ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich unter der Rufnummer 07442/1802690 zu melden.

