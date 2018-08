Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei ...

(Albstadt-Ebingen) Zwei Autofahrer nach Frontalkollision verletzt

Albstadt-Ebingen - Verletzungen zogen sich zwei Autofahrer zu die am Dienstagabend auf der B463, kurz nach Ortsausgang Ebingen in Fahrtrichtung Straßberg, frontal zusammenstießen. Aus noch nicht geklärter Ursache kam eine 25-jährige Autofahrerin, die in Richtung Straßberg unterwegs war, nach links von ihrer Fahrspur ab und prallte mit einem im Gegenverkehr entgegenkommenden VW zusammen. Der VW und der Seat gerieten durch den Unfall ins Schleudern, weshalb der VW letzten Endes in den Graben rutschte und dort nach mehreren Metern zum Stehen kam. Sowohl die 25-jährige Verursacherin wie auch die 19-jährige Lenkerin des VW zogen sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Sie kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren wurden sie durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 14 000 Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr war zur Unterstützung und Absperrung ebenfalls an der Unfallstelle.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-112 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/