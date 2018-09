Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei ...

(Burladingen) Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Burladingen - Bei einem Auffahrunfall an einer Baustellenampel in der Dürerstrße sind am Sonntagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden.

Gegen 11.45 Uhr musste der Fahrer eines Mitsubishis an der Ampel anhalten. Sie stand auf rot. Ihm folgte ein Opel Astra. Der 44-jährige Astrafahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr seinem Vordermann ins Heck. Bei dem Unfall wurden der Opelfahrer und eine Mitfahrerin im Mitsubishi leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/