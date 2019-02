Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei ...

(Rietheim- Weilheim, B 14) Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in der Unteren Hauptstraße

Rietheim-Weilheim - Bei einem Auffahrunfall am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, in der Unteren Hauptstraße sind die beiden beteiligten Autofahrerinnen leicht verletzt worden.

Eine 52-jährige Citroen-Fahrerin war auf der Unteren Hauptstraße von Wurmlingen in Fahrtrichtung Spaichingen unterwegs. An der Kreuzung zur Richard-Wagner-Straße wollte die Citroen-Fahrerin nach links abbiegen. Eine dahinter fahrende, 46-jährige Audi-Fahrerin bemerkte das vor ihr bremsende Auto zu spät und fuhr in dessen Heck. Beide Autofahrerinnen wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Nina Furic Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-117 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/