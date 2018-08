Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei Autos ...

(Tuttlingen) Zwei Autos gestreift- 12.500 Euro

Tuttlingen - Am Montag hat ein 43-jähriger Audi-Fahrer gegen 22.30 Uhr zwei Fahrzeuge in der Neuhauser Straße gestreift und so erheblichen Sachschaden verursacht. Der 43-Jährige fuhr mit seinem Audi A4 auf der Straße in Richtung Stadtmitte. Er kam zu weit nach rechts und streifte zuerst einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi, daraufhin einen geparkten VW-Golf. Der A4 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro entstanden.

