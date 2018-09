Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei Autos ...

(Sulz-Holzhausen) Zwei Autos beschädigt und Blumen zerstört

Sulz-Holzhausen - In der Nacht zum Sonntag haben sich bislang unbekannte Täter in der Holzhauser Hauptstraße und in der Rathausstraße ausgetobt und mutwillig Sachschaden verursacht.

Zwischen 22.30 Uhr und 8 Uhr schmissen sie beim Rathaus einen Blumenkübel um und beschädigten zwei PKWs. Die Blumen waren teilweise zerstört. An einem Auto war der Lack zerkratzt, auf dem anderen lag ein Verkehrssschild samt Betonsockel.

Das Polizeirevier Oberndorf ermittelt wegen der Sachbeschädigungen. Ein Tatverdacht besteht bislang nicht. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07423 8101 0 entgegengenommen.

