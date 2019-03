Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei Autos ...

(VS-Schwenningen) Zwei Autos zerkratzt - 7.000 Euro Sachschaden

VS-Schwenningen - Am Samstag hat in der Zeit zwischen, 18.05 Uhr und 21.20 Uhr, ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Asia-Palastes in der Villinger Straße einen Mercedes zerkratzt. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Etwa in der gleichen Zeit hat der Täter auf dem Parkplatz auch einen Ford Mustang auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Der Schaden am Ford wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/