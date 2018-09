Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei Betrunkene ...

(Freudenstadt) Zwei Betrunkene geraten sich in die Wolle

Freudenstadt - In einer Gaststätte im Freudenstädter Zentrum sind sich am Donnerstagabend zwei Männer "in die Wolle" geraten.

Die beiden Kumpels, 51 und 53 Jahre alt, stritten sich zunächst verbal, bevor es zu Handgreiflichkeiten kam. Dabei schlug der Jüngere seinem Widersacher ins Gesicht und biss ihn ins Ohr. Die Streithähne waren betrunken und hatten zur Tatzeit über zwei Promille - so das Ergebnis des Atemalkoholtests. Der 53-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Körperverletzung.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/