Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei Einbrüche in ...

(Hüfingen) Zwei Einbrüche in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Hüfingen - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in insgesamt zwei Firmengebäude in der Straße "Im Dreiangel" sowie in der Straße "Seemühle" ein. In beiden Fällen wurde jeweils ein ebenerdiges Bürofenster aufgehebelt. Offensichtlich war die Täterschaft gezielt auf der Suche nach Bargeld. Während sie bei der Firma in der "Seemühle" leer ausging, konnte sie beim anderen Einbruch Bargeld aus einer Geldkassette entwenden. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an die Polizei Donaueschingen, Tel. 0771/837833-0.

