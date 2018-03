Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei Lastwagen ...

(Bisingen/B27) Zwei Lastwagen stoßen zusammen - 35.000 Euro Schaden

Bisingen/B27 - Bei einem Verkehrsunfall an der Abfahrt Bisingen-Süd sind am Dienstagvormittag ein Sattelzug und ein Lastzug zusammengestoßen.

Ein 55-jährige Sattelzugfahrer verließ die B27, aus Richtung Hechingen kommend, an der Anschlussstelle Bisingen-Süd. Am Ende der Abfahrt bog er nach links auf die B463 ab. Auf der Linksabbiegerspur der B463 hatten sich mehrere Fahrzeuge eingeordnet, die seine Sicht nach rechts beeinträchtigten. Deswegen übersah der 55-Jährige einen von rechts aus Richtung Owingen kommenden Lastzug und stieß mit ihm zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von zirka 35.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

