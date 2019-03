Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei Leichtverletzte ...

(Geisingen) Zwei Leichtverletzte beim Umparken eines PKW

Geisingen - In der Nacht zum Sonntag sind in der Schloßstraße beim Versuch, ein Auto umzuparken, zwei Personen leicht verletzt worden.

Der nicht mehr zugelassene PKW musste auf Anordnung der Stadt Geisingen von einem Stellplatz in der Schloßstraße entfernt werden. Das wollten ein 23-jähriger Mann und sein Vater noch in der Nacht zum Sonntag tun. Gegen 00.30 Uhr setzte sich der 23-Jährige deshalb in den Ford und startete den Motor. Plötzlich machte der Ford einen Satz nach hinten. Dabei erfasste der Pkw den daneben stehenden Vater des Fahrers und riss ihn zu Boden. Nach zirka 10 Metern Rückwärtsfahrt prallte der Ford gegen eine Hauswand. Der 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungsdienst wurde verständigt und versorgte den gestürzten Mann. Danach setzte sich die Mutter des 23-Jährigen ans Steuer des Autos und fuhr auf den Stellplatz zurück. Dabei rollte sie über einen Fuß ihres Sohnes, der dadurch ebenfalls leichte Verletzungen erlitt. Mutter und Sohn waren alkoholisiert, weshalb beide mit zur Blutentnahme mussten. Der Führerschein der 51-Jährigen wurde einbehalten. Ihr Sohn ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Anzeigen wegen der Verkehrsvergehen werden folgen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/