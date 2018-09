Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei Linienbusse ...

(VS -Villingen) Zwei Linienbusse zusammengestoßen - eine Insassin leicht verletzt

VS-Villingen - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Linienbussen, der sich am Mittwochmorgen, gegen 08.15 Uhr, am Busbahnhof in der Bahnhofstraße ereignet hat, ist ein weiblicher Fahrgast gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Ein 62-jähriger Busfahrer fuhr aus einer Haltebucht des Busbahnhofes auf die durchgehende Ein- und Ausfahrt. Wegen der tiefstehenden Morgensonne übersah der Mann einen auf dieser durchgehenden Straße heranfahrenden Linienbus, der in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Die beiden Linienbusse stießen zusammen. Bei dem Zusammenprall konnte sich ein Fahrgast des bevorrechtigten Busses, eine 60-jährige Frau, nicht mehr halten und fiel zu Boden. Eintreffende Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.

Der 42-jährige Fahrer des Omnibusses, in dem die Frau stürzte, hatte eine leichte Alkoholfahne, was den Unfallermittlern des Polizeireviers Villingen nicht verborgen blieb. Ein Alkoholtest und der dabei festgestellte Wert von 0,4 Promille bestätigten den Verdacht, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte. Da für einen Busfahrer, der Personen befördert, die Null-Promille-Grenze gilt, muss sich der 42-Jährige nun wegen einem Verstoß gegen die Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BO Kraft) verantworten.

