Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei Männer ...

(VS-Schwenningen) Zwei Männer betreten trotz Hausverbot ein Grill-Café in der Sturmbühlstraße und gehen auf den Gastwirt los

VS-Schwenningen - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Wirt eines Grill-Cafés in der Sturmbühlstraße und zwei Männern ist es am späten Samstag, kurz vor Mitternacht gekommen. Die zwei über 50 Jahre alten Männer betraten in den späten Abendstunden trotz einem bestehenden Hausverbot die Gaststätte. Als der Wirt die beiden Männer erneut des Hauses verwies, kam es zwischen diesen und dem Grill-Café Betreiber zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Diese verlagerte sich in der Folge nach draußen auf die Straße. Schließlich wurde einer der beiden Angreifer bei dem Schlagabtausch verletzt und musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung ermittelt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/