Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei PKW ...

(A.-Truchtelfingen) Zwei PKW kollidieren in Kreisverkehr

A.-Truchtelfingen - Im Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Straße/Johannes-Brahms-Straße sind am Dienstgabend ein Audi und ein VW zusammengestoßen.

Gegen 21.35 Uhr fuhr ein Audi auf der Konrad-Adenauer-Straße an den Kreisverkehr heran. Der 80-jährige Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisel einen Mercedes. Der Mercedes kam aus Richtung Johannes-Brahms-Straße. Sein junger Fahrer wollte das Rondell in Richtung Konrad-Adenauer-Straße wieder verlassen. Vorher kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

