Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei überholen ...

(Eutingen im Gäu) Zwei überholen gleichzeitig - Ford kommt beim Ausweichen von der Fahrbahn ab

Eutingen im Gäu - Am Donnerstagmorgen haben auf der B28 zwischen Eutingen und Bildechingen zwei Autos gleichzeitig überholt. Beim Ausweichen ist ein beteiligter Ford Focus von der Fahrbahn abgekommen.

Die 46-jährige Fordfahrerin überholte gegen 6.40 Uhr auf der Fahrt in Richtung Bildechingen einen Lastwagen und einen davor fahrenden Mercedes. Als sie auf Höhe des Mercedes fuhr, setzte der 19-jährige Daimlerfahrer plötzlich auch zum Überholen an. Beide Fahrer erkannten die gefährliche Situation und wichen aus. Der 19-Jährige zog seinen Mercedes wieder zurück auf die rechte Spur. Die Fordfahrerin wich etwas zu weit nach links aus. Deshalb kam sie zuerst auf den Grünstreifen und dann vollends von der Fahrbahn ab. Ihr PKW überschlug sich dabei mehrfach. Mit leichten Verletzungen musste die 46-Jährige anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 4000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst übernahm den Abtransport.

