Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei Verletzte ...

(Fluorn-Winzeln) Zwei Verletzte und ein Totalschaden nach Vorfahrtsunfall

Fluorn-Winzeln - An der Einmündung der Zollhausstraße in die abknickende Oberndorfer Straße sind am Dienstagmorgen ein VW Golf und ein Seat heftig zusammengestoßen.

Die Golffahrerin, 21 Jahre alt, fuhr gegen 6.50 Uhr von der Zollhausstraße geradeaus in Richtung der vorfahrtsberechtigten Oberndorfer Straße weiter. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Seat, dessen Fahrerin - der abknickenden Vorfahrt folgend - in Richtung Rottweiler Straße weiterfahren wollte. Die 60-jährige Seatfahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. In der Fahrbahnmitte stießen die zwei PKWs zusammen. Dabei wurde die Fahrerin des Seats schwer verletzt und in der Folge mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Freudenstadt gebracht. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Auch sie kam nach der notärztlichen Betreuung ins Krankenhaus. Der schon ältere VW Golf wurde bei dem Unfall so stark demoliert, dass sich eine Reparatur nicht mehr rentiert. Deswegen geht die Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus, der auf 2000 Euro beziffert wird. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Beide Fahrzeug wurden abgeschleppt. Weil es zunächst hieß, die 60-Jährige sei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, rückte die Feuerwehr Fluorn-Winzeln mit entsprechendem Gerät und 19 Einsatzkräften zur Rettung an. Wie sich dann herausstellt war das nicht der Fall. Die Floriansjünger wurden trotzdem gebraucht. Weil die Straße während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden musste, sorgten die Feuerwehrmänner für eine sichere Verkehrsumleitung.

