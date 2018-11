Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei Verletzte und ...

(VS-Tannheim) Zwei Verletzte und rund 16.000 Euro Sachschaden bei Unfall

VS-Tannheim - Zwei Leichtverletzte und rund 16.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag, gegen 7.50 Uhr, auf der Landesstraße 181 auf Höhe von Tannheim. Ein 65-jähriger Lenker eines Ford Kuga wollte an der Kreuzung die Landstraße überqueren und missachtete die Vorfahrt einer 48-jährigen Panda-Fahrerin, die in Richtung Wolterdingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt.

