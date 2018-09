Polizeipräsidium Tuttlingen / Zwei weitere ...

(Freudenstadt) Zwei weitere Gartenhauseinbrüche im Bereich Panoramabad

Freudenstadt - In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter nahe des Parkplatzes vom Panoramabad versucht, zwei weitere Gartenhütten aufzubrechen. In einem Fall versuchten sie, ein Fenster aufzuhebeln. Im anderen Fall scheiterten sie zunächst beim Aufbrechen der Tür. Deswegen versuchten sie es weiter an einem Fenster, was aber auch misslang. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro. Gestohlen wurde nichts.

