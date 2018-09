Polizeipräsidium Ulm / A7 - Betrunkene Autofahrerin ...

(HDH) A7 - Betrunkene Autofahrerin verunglückte auf der Autobahn

Ulm - Am Freitagnachmittag befuhr gegen 17.20 Uhr eine 48jährige Autofahrerin die A7 in Fahrtrichtung Ulm. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Heidenheim kam die Skodafahrerin von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und rutschte auf dem Dach auf der Fahrbahn weiter. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und kommt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnehme fest, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholbeeinflussung stand. Über den zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt wurde die Anordnung einer Blutentnahme eingeholt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro. Der Verkehrsunfall wurde vom Verkehrskommissariat Heidenheim aufgenommen. Die Autofahrerin trägt nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen dem Unfall unter Alkoholeinwirkung verantworten. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ellwangen folgt. Der Entzug der Fahrerlaubnis wurde beantragt.

+++++++++++++++++++ (1842686) Polizeiführer vom Dienst/Pick, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

