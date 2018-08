Polizeipräsidium Ulm / Achstetten - Radlerin verletzt / ...

(BC) Achstetten - Radlerin verletzt / Ohne fremde Beteiligung stürzte am Sonntag bei Achstetten eine 58-Jährige vom Rad.

Ulm - Die 58-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Rad auf der Brunnenstraße in Bronnen unterwegs. Sie wollte in die Kapellenstraße abbiegen. Weil sie die Abzweigung fast verpasste, bremste sie stark. Dabei stürzte sie vom Trekkingrad. Sie verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

