Polizeipräsidium Ulm / Achstetten - Retter bei Unfall ...

(BC) Achstetten - Retter bei Unfall selbst verletzt / Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einen Rettungswagen wurden am Freitag mehrere Menschen verletzt.

Ulm - Gegen 13.45 Uhr war ein Rettungswagen auf der B30 Richtung Süden unterwegs. An der Anschlussstelle Achstetten fuhr der 41-Jährige ab. An der Einfahrt zur Kreisstraße bog er in diese Richtung Achstetten ab. Zu dem Zeitpunkt fuhr dort ein Lkw, der aus Richtung Achstetten kam. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei kippte der Rettungswagen um. Einer der Insassen wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Rettungswagens und seine 26 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst und ein Hubschrauber brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Der Rettungswagen und der Lkw mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Er dürfte erheblich sein, da beide Fahrzeuge total beschädigt sind. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste Anschlussstelle Achstetten gesperrt werden.

