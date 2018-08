Polizeipräsidium Ulm / Aichelberg - Gegenverkehr übersehen ...

(GP) Aichelberg - Gegenverkehr übersehen / Ein Fehler beim Abbiegen forderte am Mittwoch bei Aichelberg zwei Verletzte.

Ulm - Um 13.25 Uhr bog ein 59-Jähriger mit seinem VW Caddy von der Zeller Straße (L 1214) nach links auf die Autobahnzufahrt der A8 bei Aichelberg ab. Zur gleichen Zeit kam ihm aus Aichelberg ein VW Golf entgegen. Den hatte der 59-Jährige übersehen. Die Fahrzeuge krachten zusammen. Dabei wurden der Caddy-Fahrer und die 61-Jährige Fahrerin des Golfs leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 61-Jährige in eine Klinik. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper holte sie ab. Aus den Autos liefen Flüssigkeiten aus. Deshlab war zur Reinigung der Straße auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Polizisten leiteten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Es kam zu keinen größeren Behinderungen. Den Schaden an den Fahrzeugen Schätzen die Beamten auf runf 16.000 Euro.

