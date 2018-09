Polizeipräsidium Ulm / Aichelberg - Nach Unfall noch ...

(GP) Aichelberg - Nach Unfall noch gebissen / Gesperrt war die Autobahn am Dienstag nach einem Unfall bei Gruibingen.

Ulm - In den Unfall waren gegen 19 Uhr drei Fahrzeuge verwickelt. Der Fahrer eines Klein-Lkw war ihn Richtung München unterwegs. Er fuhr zunächst ganz rechts. Doch vor ihm war ein langsamer Lastwagen. Den wollte der 63-Jährige überholen. Dabei ist das verboten. Als er dann nach links wechselte, übersah er, dass von hinten ein anderer Lastwagen kam. Auch dessen Fahrer wollte unerlaubt überholen. Die beiden Lastwagen berührten sich. Der Kleinlaster des 63-Jährigen schleuderte nach links über die dritte Spur in die Leitplanke. Doch auf der linken Spur kam ein Wohnmobil. Dessen Fahrer konnte nicht mehr halten und rammte den Kleinlaster. Durch den heftigen Zusammenstoß erlitt die Beifahrerin im Wohnmobil schwere Verletzungen. Der 63-Jährige im Kleinlaster wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Beiden. Und um den Lastwagenfahrer. Denn der Hund im Wohnmobil war so verstört, dass er ihn biss. Auch einen Polizisten biss der Hund. Lastwagenfahrer und Polizist wurden dadurch leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahn zunächst vollständig gesperrt werden. Nach kurzer Zeit konnte der Verkehr über den Standstreifen vorbeifahren. Das nutzten zwei Fahrer, um mit den Handys von der Unfallstelle unerlaubt Aufnahmen zu machen. Auch sie werden jetzt angezeigt.

++++++++++ 1723489

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/