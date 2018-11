Polizeipräsidium Ulm / Albershausen - Unachtsamkeit führt ...

(GP) Albershausen - Unachtsamkeit führt zu Unfall / Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer und seine Sozia am Sonntag bei einem Unfall in Albershausen.

Ulm - Gegen 15.00 Uhr fuhr ein Ford in der Uhinger Straße. Die 57-jährige Fahrerin wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Deswegen hatte sie gebremst. Hinter ihr fuhr ein Motorradfahrer mit seiner 51-jährigen Sozia. Der 50-Jährige wollte den Pkw überholen. Die Frau lenkte nach links. Der Motorradfahrer versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden und bremste. Hierbei stürzte er und rutschte in den Pkw. Der Lenker der Honda und seine Begleiterin wurden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Pkw war noch fahrbereit. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Laut Polizei beträgt der Sachschaden etwa 3.000 Euro.

