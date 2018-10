Polizeipräsidium Ulm / Asselfingen - Einbrecher scheitern / ...

(UL) Asselfingen - Einbrecher scheitern / Unbekannte wollten am Wochenende in ein Geschäft in Asselfingen einbrechen.

Ulm - Erneut machte sich ein Unbekannter an dem Geschäft in der Hirschstraße zu schaffen. Bereits Ende September war dort ein Täter eingebrochen. Von Samstag auf Sonntag blieb es beim Versuch. Der Täter warf mit einem Stein eine Scheibe ein. Polizeiangaben zu Folge gelang ihm das Eindringen in das Gebäude nicht.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++1853793

Holger Fink/Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/