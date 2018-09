Polizeipräsidium Ulm / Asselfingen - Pflastersteine gegen ...

(UL) Asselfingen - Pflastersteine gegen Scheiben / Auf Geld hatte es ein Einbrecher dieser Tage in Asselfingen abgesehen.

Ulm - Der Unbekannte brach in ein Geschäft in der Hirschstraße ein. Er warf mit einem Pflasterstein ein Fenster ein und kletterte in das Gebäude. Im Innern zerstörte er mit einem weiteren Stein eine Glastüre. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.

Geschäfte, Büros, Praxen und andere Geschäfts- und Vereinsräume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt es die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltensweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

