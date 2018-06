Polizeipräsidium Ulm / Autofahrer durchbricht ...

(GP) Autofahrer durchbricht Polizeikontrolle - Donzdorf

Ulm - Beamte des Polizeireviers Eislingen führten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich Donzdorf Verkehrskontrollen durch, unter anderem in Donzdorf-Grünbach. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer sollte an dieser Kontrollstelle angehalten und kontrolliert werden. Der Pkw-Lenker missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizeibeamten, brach durch die Kontrollstelle durch und flüchtete auf der B 466 in Richtung Donzdorf. Die Flucht währte jedoch nur kurz. Der 33-jährige verlor bei dem Kreisverkehr "Beim Steinernen Kreuz" die Kontrolle über seinen Audi und schanzte über den Kreisverkehr hinweg gegen einen Hauswand. Wie durch ein Wunder blieben Fahrer und die 37-jährige Beifahrerin des Audis unverletzt. Allerdings summieren sich die Schäden an Audi, Kreisverkehr und Gebäude auf gut 20.000 Euro. Der Grund für das rücksichtslose Verhalten des Mannes offenbarte sich den Beamten des Polizeireviers Eislingen im Rahmen der Unfallaufnahme. Der Audi-Lenker hatte Alkohol konsumiert und war nach ersten Erkenntnissen der Polizei absolut fahruntauglich. Die Konsequenzen sind für den Mann mannigfaltig. Davon abgesehen, dass sich der Autofahrer einem Strafverfahren stellen muss und seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben musste, können auf den Mann zudem erhebliche zivilrechtliche Forderungen zukommen.

