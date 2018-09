Polizeipräsidium Ulm / BAB 7 - Auffahrunfall / 4 leicht ...

(HDH) BAB 7 - Auffahrunfall / 4 leicht verletzte fordert ein Unfall auf der Autobahn 7

Ulm - Eine 19-jährige Seat-Fahrerin befuhr die Autobahn 7 von Aalen kommend in Richtung Ulm. Auf Höhe von Oggenhausen fuhr sie auf einen vor ihr fahrenden BMW auf, der wegen stockendem Verkehr anhalten musste. Dies hatte die 19-Jährige zu spät erkannt. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. In dem BMW befanden sich neben dem 57-jährigen Fahrer noch drei Mitfahrer im Alter von 53 - 57 Jahre. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. Die drei Insassen des Seat wurden nicht verletzt. Die Unfallverursacherin erhält nun eine Anzeige wegen Verursachen eines Verkehrsunfalles und Fahrlässiger Körperverletzung.

++++++++++++++++++++++++++++1841361

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/