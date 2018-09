Polizeipräsidium Ulm / BAB 8 Aichelberg - Autofahrer bringt ...

(GP) BAB 8 Aichelberg - Autofahrer bringt Motorradfahrer zu Fall; Polizei sucht dringend Zeugen

Ulm - Schwere Folgen hat ein unachtsamer Fahrstreifenwechsel auf BAB 8 am frühen Freitagabend gehabt. Gegen 17:40 Uhr befuhr ein 26-jähriger Kraftradfahrer die BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Aichelberg war der Honda-Lenker auf dem linken von zwei Fahrspuren unterwegs, als vor ihm unvermittelt ein Pkw von der rechten Fahrspur auf die linke Fahrspur wechselte und offensichtlich den Zweiradlenker hierbei übersah. Der 26-jährige musste in seiner Not nach links ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei streifte er mit dem Lenker eine Betonspritzwand und kam zu Fall. Der Pkw, welcher den Fahrstreifenwechsel durchgeführt hatte, entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort. Unter Umständen hatte der Pkw-Lenker den Unfall gar nicht bemerkt. Der Honda-Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt werden. Der Schaden am Motorrad beträgt gut 1.000 Euro. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen sucht aktuell nach dem Unfallverursacher und bittet Zeugen des Unfalls, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen (07335/96260) zu melden.

