Polizeipräsidium Ulm / Bad Boll - Vier Verletzte nach ...

(GP) Bad Boll - Vier Verletzte nach Unfall / Drei Autos stießen am Donnerstag bei Bad Boll zusammen.

Ulm - Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall kurz nach 7 Uhr. Ein 36-Jähriger kam von Bezgenriet her. Unterwegs geriet er mit seinem VW zu weit nach links. Er stieß mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Alle drei Fahrzeuge kamen im Graben zum Stehen. Der 36-Jährige und eine 20-jährige Suzukifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Eine 30-Jährige und ihre zweijährigen Tochter in einem Hyundai wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in eine Klinik. Die Sachschäden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 27.000 Euro. Die Landstraße war bis zur Bergung der Fahrzeuge vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Den 36-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige.

