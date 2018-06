Polizeipräsidium Ulm / Bad Buchau - 19-Jähriger fährt ohne ...

(BC) Bad Buchau - 19-Jähriger fährt ohne Führerschein und beschädigt ein anderes Auto / Zeugen geben entscheidende Hinweise

Ulm - Am Samstag beobachteten mehrere Zeugen, wie gegen 19.30 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf dem Rewe-Parkplatz in Bad Buchau gegen einen Nissan fuhr. Da der junge Mann den Schaden begutachtete und sein Handy zückte, gingen die Beobachter davon aus, dass er nun die Polizei verständigt. Nach kurzer Zeit mussten sie allerdings feststellen, dass der Audi-Lenker den Parkplatz verlassen hatte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Daraufhin gaben die Zeugen der 42-jährigen Nissan-Fahrerin Bescheid, dass ihr Pkw beschädigt wurde. Die Riedlinger Polizei wurde gerufen und ermittelte beim Fahrer. Hierbei wurde in Erfahrung gebracht, dass der 19-Jährige sich nicht nur unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte, sondern auch ohne Fahrerlaubnis gefahren ist. Der Audi-Lenker erhält nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Schaden beträgt 300 Euro.

