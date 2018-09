Polizeipräsidium Ulm / Bad Buchau - Schaukasten beschädigt ...

(BC) Bad Buchau - Schaukasten beschädigt / In der Nacht zum Mittwoch beschädigten Unbekannte in Bad Buchau einen Schaukasten.

Ulm - Die Beschädigungen wurden am Mittwoch gegen 9.30 Uhr festgestellt. Unbekannte hatten an einem Schaukasten vor einem Gebäude in der Karlstraße eine Scheibe eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei in Bad Schussenried (Tel.: 07371/9380) ermittelt und sucht nach den Tätern.

++++++++++++1685812

