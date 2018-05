Polizeipräsidium Ulm / Bad Schussenried / Ulm - 27-Jähriger ...

(BC) Bad Schussenried / Ulm - 27-Jähriger Ausbrecher festgenommen

Ulm - Der seit dem frühen Freitagnachmittag flüchtige 27-Jährige, der aus einer psychiatrischen Klinik in Bad Schussenried ausgebrochen war, konnte in der Nacht festgenommen werden.

Wie die Polizei mitteilte, konnte der Gesuchte durch Beamte des Bundespolizeireviers Ulm am Hauptbahnhof Ulm festgestellt und festgenommen werden. In der Folge wurde er durch Beamte des Polizeipräsidiums Ulm zurück in die Klinik in Bad Schussenried verbracht.

