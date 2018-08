Polizeipräsidium Ulm / Bad Schussenried - Vom eigenen ...

(BC) Bad Schussenried - Vom eigenen Traktor überrollt / Schwere Verletzungen zog sich ein 85-Jähriger am Mittwoch in Bad Schussenried zu.

Ulm - Gegen 10 Uhr stellte der Senior seinen Traktor an einem Hang am Kirchgässle ab. Nach ersten Erkenntnissen wollte er Reperaturen am Schlepper durchführen. Er stellte den Motor ab und stieg aus der Fahrerkabine. Vermutlich hatte er die Handbremse nicht richtig angezogen. Der Traktor setzte sich in Bewegung und überrollte den 85-Jährigen mit dem Hinterrad. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Feuerwehr war vorsorglich auch mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Der Traktor blieb im Anschluss stehen. Beschädigt wurde er nicht. Spezialisten der Verkerhspolizei Laupheim ermitteln jetzt den genauen Unfallhergang.

