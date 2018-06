Polizeipräsidium Ulm / Bad Überkingen - Männer streiten ...

(GP) Bad Überkingen - Männer streiten beim Hock / Am Rande einer Veranstaltung in Bad überkingen wurden am Freitag zwei Männer verletzt.

Ulm - Gegen 2.30 Uhr gerieten in der Bar auf dem Gelände an der Schulstraße zwei Männer in Streit. Einer der Beiden soll dabei mit der Faust auf den 36-jährigen Kontrahenten eingeschlagen haben. Etwa zur selben Zeit seien mehrere Personen vor einem Festzelt auf einen 30-Jährigen losgegangen. Das Opfer habe dadurch für kurze Zeit das Bewusstsein verloren. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Geislinger Polizei, um die Angreifer zu finden. Diejenigen sehen einer Strafanzeige entgegen.

