Polizeipräsidium Ulm / Beimerstetten/Dornstadt - Werkzeug ...

(UL) Beimerstetten/Dornstadt - Werkzeug weg / In der Nacht zum Montag waren Unbekannte in Beimerstetten und in Dornstadt auf Werkzeug aus.

Ulm - In Beimerstetten stand ein Transporter im Krautgartenweg. Die Diebe schlugen eine Scheibe ein. Sie nahmen hochwertiges Werkzeug aus dem Wagen. Damit verschwanden sie wieder.

Auch in Dornstadt hatten es Unbekannte auf Werkzeuge abgesehen. Hier verschafften sich die Täter Zugang zu einer Firma An der Autobahnmeisterei. Die Tür zu dem Haus war nicht verschlossen. Die Werkzeuge fanden die Einbrecher in einem Büro.

Die Polizei in Dornstadt (Tel. 07348/96790) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht die Täter und Zeugen. Außerdem hat die Polizei Spuren gesichert. Sie rät: Lassen Sie keine Wertsachen in Fahrzeugen zurück, auch keine Werkzeuge. Das lockt Diebe an. Und kontrollieren Sie, ob an Ihrem Haus alle Türen verschlossen sind. Diebe nutzen jede Gelegenheit. Diese und weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren bei jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

