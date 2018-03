Polizeipräsidium Ulm / Beimerstetten - Vorfahrt verletzt / ...

(UL) Beimerstetten - Vorfahrt verletzt / Am Montag wurde eine Frau bei einem Unfall in Beimerstetten leicht verletzt.

Ulm - Eine 66-Jährige wartete am Montag gegen 15 Uhr hinter einem Auto an der Einfahrt der Bernstadter Straße zur abknickenden Vorfahrtsstraße in Beimerstetten. Das vor ihr wartende Auto fuhr los. Die 66-Jährige fuhr ebenfalls los. Hierbei übersah sie einen der Vorfahrtsstraße folgenden Skoda. Der Mercedes und der Skoda stießen zusammen.

Die 49-jährige Fahrerin des Skoda wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die 66-Jährige verletzte sich nicht. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

