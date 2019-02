Polizeipräsidium Ulm / Berauschter Autofahrer / Zu schnell ...

(UL) Berauschter Autofahrer / Zu schnell und in Schlangenlinien fuhr am Montag ein 33-Jähriger in Ulm.

Ulm - Gegen 21.30 Uhr fuhr ein VW-Fahrer in der Blaubeurer Straße in Richtung Blaubeurer Ring. Eine Polizeistreife fuhr hinter ihm. Der 33-Jährige fuhr in Schlangenlinien und war zu schnell. Die Beamten stoppten den Autofahrer. Bei der Kontrolle rochen sie Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er hatte zu viel getrunken. Der Fahrer des VW musste eine Blutprobe abgeben.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

