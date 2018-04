Polizeipräsidium Ulm / Berkheim - Eigentümer entdeckt Brand ...

(BC) Berkheim - Eigentümer entdeckt Brand in Industriehalle / Industriehalle brennt ab

Ulm - Am Freitag meldete der Eigentümer einer Industriehalle in der Rottalstraße der Rettungsleitstelle in Biberach gegen 19.15 Uhr, dass in seiner Industriehalle ein Feuer ausgebrochen ist. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand die Halle im Vollbrand. Das Feuer entstand vermutlich im Bereich einer Sandstrahlkabine. Da die Brandursache bislang noch nicht bekannt ist, ermittelt die Polizei Ochsenhausen. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 800.000 Euro. Personen wurden keine verletzt. Es waren 113 Einsatzkräfte von 3 verschiedenen Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

+++++++++++++++++++++ 0727793

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/