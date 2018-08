Polizeipräsidium Ulm / Berkheim - Sattelzug rammt Kleinwagen ...

(BC)Berkheim - Sattelzug rammt Kleinwagen / Zwei Verletzte war das Ergebnis einer missachteten Vorfahrt am Montag in Berkheim.

Ulm - Kurz vor 8 Uhr war ein Sattelzug auf der Bernhard-Riedmiller-Straße unterwegs. Ohne zu halten überquerte er die Leutkircher Straße. Dort war zur gleichen Zeit ein Audi unterwegs. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge krachten zusammen. Dabei wurden die 26-jährige Fahrerin und ihr 4-jähriges Kind im Audi leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Beamte vom Polizeiposten Ochsenhausen rückten zur Unfalaufnahme an. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 22.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 36-Jährige Lkw-Fahrer sieht jetzt auch einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass die Verursacher in erster Linie ein gemeinsames Ziel haben: Schneller voranzukommen. Nur deshalb werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal sei: Im Regelfall ginge es um maximal zwei Minuten, so die Erfahrungen der Polizei. Sie wirbt dafür, im Straßenverkehr sich die nötige Zeit zu nehmen. Damit alle sicher ankommen.

