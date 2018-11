Polizeipräsidium Ulm / Berkheim - Staatsanwaltschaft ...

(BC) Berkheim - Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei teilen mit: Mutmaßlicher Räuber in Haft / Nur kurz nach der Tat hat die Polizei am Sonntag in Berkheim einen 19-Jährigen festgenommen.

Ulm - Gegen 16.45 Uhr betrat ein Mann eine Tankstelle in der Oberopfinger Straße. Er verdeckte sein Gesicht mit einem Schal. Der Räuber ging zur Kasse und wollte sie öffnen. Das gelang ihm nicht. Der Mann zog ein Messer, schilderte die Angestellte später der Polizei. Mit diesem habe er die 17-Jährige bedroht. Die junge Frau habe deshalb die Kasse geöffnet. Der Täter flüchtete mit dem Geld. Viele Polizisten suchten sofort nach dem Täter. Andere nahmen sofort die Ermittlungen auf. Dabei erhielten Sie den Hinweis auf einen 19-Jährigen als mutmaßlichen Täter. Die Beamten nahmen den Mann noch in Berkheim fest. Er hatte das mutmaßlich gestohlene Geld und ein Messer dabei. Gegen ihn erließ die zuständige Richterin am Amtsgericht am Montag einen Haftbefehl. Den hatte die Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragt. Der Heranwachsende wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

